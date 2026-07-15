Lagerhalle im Bezirk Gänserndorf geriet in Brand

In Mannsdorf an der Donau (Bezirk Gänserndorf) ist in der Nacht auf Mittwoch eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle in Brand geraten. Rund 140 Feuerwehrmitglieder rückten aus und dämmten die Flammen ein. Erfolgreich geschützt wurden auch eine angrenzende Kirche und ein benachbartes Autohaus, berichtete die Feuerwehr Mannsdorf an der Donau.

Die Helfer waren am Mittwoch gegen 1.30 Uhr zur etwa 1.600 Quadratmeter großen Halle alarmiert worden. Im Objekt waren Feuerwehrangaben zufolge landwirtschaftliche Maschinen für die Spargelproduktion untergebracht. Durch starken Funkenflug entwickelte sich auch ein Brand am Dach der nahen Kirche, der jedoch rasch wieder gelöscht wurde.