NÖ: Comeback von "Gänsehaut am Hungerturm" in Ravelsbach

Nach einer siebenjährigen Pause ist das beliebte Erlebnis- und Horrortheater „Gänsehaut am Hungerturm“ der Marktgemeinde Ravelsbach (Bezirk Hollabrunn) wieder zurück.

Am 26. Oktober erwarten auf einer fünf Kilometer langen Nachtwanderung gruselige Stationen.

In Gruppen zu jeweils maximal acht Personen kann man sich auf die unheimliche Reise machen, auf der es Mutproben zu meistern und viele knifflige Rätsel zu lösen gilt. Ziel des Abends ist, die Ravelsbacher Einwohnerinnen und Einwohner von einem Fluch zu befreien.

Sagenhaft

Das Gruseltheater „Gänsehaut am Hungerturm“ beruht auf einer historischen Sage rund um den gleichnamigen Hungerturm, die erzählt, wie dieser zu seinem Namen gekommen ist. In keltischen Zeiten soll ein Landstreicher vergebens in einem Turm nach Essen gesucht haben und soll dann dort verhungert sein, weil ein Windstoß die Tür zugeschlagen hat und niemand seine Hilferufe hörte. Die Leiche des Unglücklichen soll man nie gefunden haben.

2006 haben es sich vier junge Menschen zur Aufgabe gemacht, die Sage umzuschreiben und das Ende für die Veranstaltung offen zu lassen. Diese Änderungen und ein Audiomitschnitt waren der Startpunkt für das Erlebnistheater „Gänsehaut am Hungerturm“.