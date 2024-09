„Die Theaterwelt hat mich in ihren Bann gezogen“

Dass sie Talent zu einer Darstellerin hat, zeigte Sophie Aujesky schon bei ihrer Geburt: Statt zu schreien blickte sie mit großen, ausdrucksvollen Augen auf ihre Umgebung. Was den Arzt im Krankenhaus Hollabrunn dazu bewegte, ihrem Vater vorauszusagen, dass ihm dieses Mädchen noch viel Geld kosten und Schauspielerin werde. „Eingetroffen ist nur Zweiteres“, sagt Aujesky mit eine Schmunzeln.

Die Weinviertlerin ist heute von ihren Auftritten auf verschiedensten Bühnen und aus Film/Fernsehen bekannt. Am 29. September ist sie in Oberdürnbach (Bezirk Hollabrunn) bei einem Serenadenkonzert zu erleben, das dem Künstlerpaar Gottfried von Einem und Lotte Ingrisch gewidmet ist.

Dass die ärztliche Prophezeiung zutreffen könnte, zeigte sich schon früh. In der Schule stand Sophie Aujesky auf der Bühne und „das fühlte sich gut, sicher an, machte Sinn – die Theaterwelt hatte mich in ihren Bann gezogen“. Es folgten die Schauspielausbildung in Wien und Engagements an verschiedenen Bühnen vom Klagenfurter Stadttheater über das Staatstheater München bis zum Burgtheater. Aktuell probt sie für Emil und die Detektive im Renaissancetheater in Wien, Premiere ist dort am 8. Oktober.