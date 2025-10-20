Gabriele Scharrer ist neue SPÖ-Bürgermeisterin von Vösendorf

Gabriele Scharrer ist am Montag zur neuen Bürgermeisterin von Vösendorf (Bezirk Mödling) gewählt worden. Die SPÖ-Politikerin erhielt in der konstituierenden Sitzung 19 von 31 gültigen Stimmen. Damit stellen die Sozialdemokraten nach fünf Jahren wieder die Gemeindechefin. Beim Urnengang im September hatte die ÖVP nach Wirbel um Ex-Bürgermeister Hannes Koza Platz eins behalten, aber die absolute Mandatsmehrheit verloren. Die SPÖ und die Bürgerliste V2000 bilden eine Koalition.

Die SPÖ stelle nun 107 Bürgermeister in den 573 Gemeinden in Niederösterreich, wurde mitgeteilt. In Vösendorf verfügen die Roten gemeinsam mit der Bürgerliste V2000 nur über 16 der 33 Mandate im Gemeinderat. NEOS und Grüne sollen aber laut einer "mündlichen Zusage" bei den Beschlüssen mitgehen, hieß es vonseiten der SPÖ. Zusammen kommen die vier Fraktionen auf 18 Mandate.