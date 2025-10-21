Passant rettete schlafende Hausbewohner in Yspertal vor Zimmerbrand

Die Feuerwehrsirenen heulten in den frühen Morgenstunden im Yspertal im Bezirk Melk. Dort hatte ein aufmerksamer Passant vom Auto aus Rauch und Feuerschein in einem Raum im Obergeschoß eines Gebäudes im Ort Yspertal entdeckt.

Der Mann verständigte umgehend die Feuerwehr und weckte die Hausbewohner, die sich unbeschadet in Sicherheit bringen konnten.

Warnung

Auch Bewohner im angebauten Nachbarhaus holte der Zeuge aus dem Schlaf. Über die Bezirksalarmzentrale in Melk wurde ein Alarm der Stufe B2 mit dem Zusatz Rauchentwicklung gegeben. Fünf Feuerwehren aus Altenmarkt, Kapelleramt, Ysper, Pisching und Haslau an der Donau rückten mit ihren Löschmannschaften in der Gemeinde Altenmarkt an.