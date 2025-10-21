Passant rettete schlafende Hausbewohner in Yspertal vor Zimmerbrand
Die Feuerwehrsirenen heulten in den frühen Morgenstunden im Yspertal im Bezirk Melk. Dort hatte ein aufmerksamer Passant vom Auto aus Rauch und Feuerschein in einem Raum im Obergeschoß eines Gebäudes im Ort Yspertal entdeckt.
Der Mann verständigte umgehend die Feuerwehr und weckte die Hausbewohner, die sich unbeschadet in Sicherheit bringen konnten.
Warnung
Auch Bewohner im angebauten Nachbarhaus holte der Zeuge aus dem Schlaf. Über die Bezirksalarmzentrale in Melk wurde ein Alarm der Stufe B2 mit dem Zusatz Rauchentwicklung gegeben. Fünf Feuerwehren aus Altenmarkt, Kapelleramt, Ysper, Pisching und Haslau an der Donau rückten mit ihren Löschmannschaften in der Gemeinde Altenmarkt an.
Durch die rasche Entdeckung des Brandes und den umsichtigen Einsatz des Zeugen wurde ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindert. Mit Atemschutz ausgerüstete Löschtrupps konnten das Feuer rasch löschen.
Im Anschluss musste das stark verrauchte Haus mit Druckluftgeräten belüftet werden.
Kommentare