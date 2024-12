Fußgänger bei Unfällen von Autos erfasst: Polizei sucht Zeugen

Ein 61-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Scheibbs hat am Freitag eine Fußgängerin beim Zufahren zu einem Supermarkt-Parkplatz in Pöchlarn (Bezirk Melk) erfasst und zu Boden gestoßen. Die 86-jährige Einheimische wurde nach notärztlicher Versorgung ins Landesklinikum Amstetten gebracht, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung.