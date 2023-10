Top-Teams spielen auf Rasen aus Niederösterreich

Die Firma Richter Rasen aus Deutsch Brodersdorf im Bezirk Baden produziert mit 30 Beschäftigten jährlich an die 20 Spielfelder für europäische Stadien.

➤ Nach Peinlichkeit im Europacup: Sturm bekommt einen neuen Rasen

Darunter befinden sich so bekannte Adressen wie die Allianz-Arena in München, die Red Bull Arena in Leipzig oder das Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. In Österreich hat man vor Kurzem an einem neuen Rasen für die Merkur-Arena in Graz, Heimstätte der Fußballvereine Sturm Graz und GAK, gearbeitet.