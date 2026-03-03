Er hat es schon wieder getan. Mit schrillen und provokanten Ehrenerklärungen, zu denen er gerichtlich verdonnert wurde, bringt der Waidhofener Baustadtrat und Chef der Liste FUFU (Farblose Unabhängige Formierte Uniformierte), Martin Dowalil, weiterhin die Gemüter in der FPÖ in Wallung.

Mehreren Postings, in denen er die FPÖ und indirekt den blauen NÖ-Landtagsabgeordneten Alexander Schnabel ins Nazi-Eck rückte und gerichtlich belangt wurde, ließ Dowalil nun das nächste provokante Posting folgen. Im Vorfeld der in 10 Monaten stattfindenden Gemeinderatswahlen in Waidhofen/Ybbs werden die politischen Reibereien in der Statutarstadt heftiger.

Plakatstreit

Der Streit entzündete sich im vergangenen Herbst, als die FPÖ die Veranstaltungsplakate eines Kulturvereins überklebte. Dowalil veröffentlichte daraufhin ein Video, in dem er die Freiheitlichen als "Dodelpartei" bezeichnete und auch einen fremden Liedtext "wenigstens bin i ka g’schissene Nazisau, wie du" anhängte. Dabei war im Video groß das Foto von Schnabel zu sehen.