McDonald’s will ins Ybbstal: Diskussionen in Waidhofen/Ybbs

In der wegen nahender Gemeinderatswahlen sehr diskussionsfreudigen Statutarstadt Waidhofen/Ybbs wird über die Ansiedelung einer ersten McDonald’s-Filiale im inneren Ybbstal emsig debattiert. Sogar eine Internet-Petition gegen die Ansiedelung hat sich formiert. Und durch Waidhofen weht ein Hauch von geopolitischer Wichtigkeit rund um den US-Franchise-Riesen. Es sind bekannte Gründe, wie der Schutz der Gesundheit der Kinder, Müllverschmutzung oder ungeliebte Konkurrenz für die regionale Gastronomie, die Sebastian Eder mit seiner Onlinepetition „Gib McDonald’s ’nen Korb“ auf der Plattform mein#aufstehn gegen McDonald’s ins Gefecht wirft. Knapp unter 370 Menschen haben sich bis zum gestrigen Sonntag solidarisch erklärt und unterschrieben.

Aber in Internet-Foren hatte sich auch schon vor etlichen Jahren eine Gruppe mit dem Titel "Wir wollen einen McDonald’s in Waidhofen/Ybbs“ gegründet. Und in der aktuellen intensiven Diskussion bekommt der mögliche Fast-Food-Zuwanderer auch sehr viel Zuspruch. Viele Befürworter Die Jugend müsste dann nicht mehr den weiten Weg zum nächsten "Maci“ nach Greinsfurth zurücklegen, wird argumentiert. Aber auch Senioren melden sich. Ein neuer Treffpunkt mit konsequenten Öffnungszeiten sei willkommen, heißt es.

In den vergangenen Jahren stand der mögliche Zuzug immer wieder am Tapet. Nun dürfte die Ybbstalstadt nach Melk, wo McDonald’s im Dezember eröffnete, als nächste Mostviertelstadt erobert werden. Davor wurden etwa Purgstall und St. Valentin „missioniert“.

Verhandlungen Wilhelm Baldia, Sprecher von McDonalds Österreich, bestätigt jedenfalls konkrete Verhandlungen. Man stehe mit regionalen Partnern und mit den Behörden in Gesprächen und könne noch nichts zu einem konkreten Zeitplan sagen, erklärte Baldia auf Anfrage.