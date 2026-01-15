Stadt Waidhofen/Ybbs will schwieriger Lage trotzen und Chancen nutzen

"Als Physiker weiß ich: Sterne wachsen nur unter Druck. Als Bürgermeister weiß ich, Waidhofen wächst immer dann über sich hinaus, wenn es unter Druck steht.“

Ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl im Jänner 2027 und angesichts einer relativ tristen Finanzlage wurde in Waidhofen an der Ybbs der diesjährige Neujahrsempfang der Stadtgemeinde veranstaltet. Trotz nicht optimaler Voraussetzungen waren bei Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) und zahlreichen Gästen auf dem Podium Optimismus angesagt. Eine Reihe zukunftsträchtiger Projekte wurde thematisiert.

Stadtregierung

Im von Bürgern und vielen Vertretern verschiedenster Organisationen und Vereinen bestens gefüllten Plenkersaal war die Rede vom guten Miteinander in der Großgemeinde, dazu wurden fixe anstehende oder auch visionäre Projekte vorgestellt. In einer Gesprächsrunde mit den Koalitionspartnern in der Stadtregierung, also den Vizebürgermeistern Armin Bahr (SPÖ) und Mario Wührer (ÖVP) sowie Stadtrat Martin Dowalil (FUFU) standen die großen Themen des Jahres 2026 im Fokus: Bildung und Kinderbetreuung, Sicherheit sowie eine nachhaltige Stadtentwicklung.