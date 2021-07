Für wenig genutzte Stadtbahn wird Werbetrommel gerührt

Draußen in Gstadt, ist die Bahn auch ein Lebensnerv für den Imbissstand "Ybbstaler Hüttenwirt", direkt beim Bahnhof. "Als jetzt zwei Monate wegen der Reparatur kein Zug gefahren ist, war das sehr seltsam. Wir haben Gäste, die kommen mit dem Zug zur Jause", schildert Kellnerin Sonja Schnabler. Sie bedauert, dass derzeit keine Dampfzüge mehr fahren.

Die NÖVOG, die Stadt und auch die Bahnfans von "Pro Ybbstalbahn" wollen aber den Wert der Stadtbahn heben. An Konzepten zu mehr Nutzung im Alltag und auch im Tourismus wird gebastelt, heißt es im Rathaus. Und am 12. September findet in Waidhofen der "Rad und Öffi-Tag" statt. Bei der Werbeaktion in der Innenstadt soll die Citybahn im Zentrum stehen.