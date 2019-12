Für Weihnachtsmärkte bestimmt: Schlag gegen Produktpiraten

Gefahr für die Gesundheit

Die österreichische Zollverwaltung verzeichnet in der Vorweihnachtszeit erfahrungsgemäß signifikante Zunahme an Aufgriffen gefälschter Produkte. Experten betonen, dass viele dieser Produkte eine ernste Bedrohung für die Gesundheit darstellen können. Allergien durch billige, giftige Farben in gefälschten Textilien, Augenschäden durch nachgemachte Sonnebrillen ohne UV-Schutz, Hautverätzungen durch gefälschte Körperpflegemittel sind nur Beispiele für die teils gravierenden Bedrohungen durch Plagiate.