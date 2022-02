Das spendable Geburtstagsfest hatte bei der Budgetdebatte im Gemeinderat aber nicht nur Befürworter. Die SPÖ kritisierte die Marketingkosten der schwarz-grünen Stadtregierung. Die 50-Jahr-Feier sei begrüßenswert, doch die Kosten sollten mit 125.000 Euro limitiert und der Rest in Jugendplätze fließen, forderte SPÖ-Chef Gerhard Riegler. „Alle sind eingeladen. Wir hoffen, es feiern alle Fraktionen mit“, sagt Haberhauer.

Termine

Sonntag 22. Mai: Auftaktfest in der Eishalle; Sonntag 5. Juni: Jubiläumsfest Ortsteil Preinsbach bei der FF Edla-Boxhofen; Samstag 2. Juli: Dorffest in Greinsfurth; Sonntag 24. Juli: Jubiläumsfest am Marktplatz in Ulmerfeld; Samstag 3. September: Dorffest in Mauer; Im September ohne Fixtermin: Hauptplatz Amstetten, Abschluss mit Spatenstich für neues Zentrum