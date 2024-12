Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall in Zwettl

Eine Karambolage zweier Pkw auf der L67 in Zwettl hat am späten Abend des Christtags fünf Verletzte gefordert. Vier einheimische Jugendliche und ein 24-jähriger Wiener sind nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag ins Landesklinikum in der Bezirksstadt transportiert worden. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde mehr als eine Stunde lang umgeleitet.