Fünf neue Anlagen: Photovoltaik-Offensive in Perchtoldsdorf

Im Juni 2022 hat der Gemeinderat die Errichtung oder Erweiterung von Photovoltaikanlagen beschlossen. Und zwar am Amtshaus auf dem Marktplatz, beim Wasserwerk (an den Standorten Rembrandtgasse und Goldbiegelberg), am Freizeitzentrum und bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Donauwörther Straße.

Paneele am Amtshaus

Derzeit werden am Wasserwerk Rembrandtgasse 96 Module mit einer Leistung von 39 kWp (Kilowatt Peak) montiert. Am Amtshaus sind es 106 Module mit einer elektrischen Leistung von 46 kWp.

Für das Dach der Freiwilligen Feuerwehr sind 94 Module mit einer Gesamtleistung von 39 kWp konzeptioniert, für das Freizeitzentrum sogar 513 (211,6 kWp) und für das Wasserwerk Goldbiegelberg ist die Anbringung von 133 Modulen mit einer Leistung von 72 kWp vorgesehen.