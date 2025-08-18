Neues Duo an der Spitze der Fachhochschule Wiener Neustadt

Die Fachhochschule Wiener Neustadt hat eine neue Führung. Ein Duo soll der renommierten Bildungseinrichtung künftig vorstehen: Axel Schneeberger - er war bereits interimistischer Leiter seit dem überraschenden Ableben seines Vorgängers Peter Erlacher (45) im vergangenen Dezember - und Violeta Kaličanin.

Schneeberger, Sohn des Wiener Neustädter Bürgermeisters Klaus Schneeberger (ÖVP), fungiert als Geschäftsführer für „Hochschulentwicklung, Forschung und Strategie".

Er wird die Fachhochschule im Rahmen der dualen Führung auch nach außen hin repräsentieren. Kaličanin übernimmt die Position der Geschäftsführerin für „Operativen Betrieb, Lehre und Studium“. Beide hätten "in einem intensiven Auswahlprozess mit Fachwissen und Vorerfahrungen überzeugen" können, wird seitens des Aufsichtsrates betont. "Sie haben sich jeweils gegenüber mehr als 30 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt und wurden daher nach den Hearings in den entsprechenden Bereichen an erster Stelle gereiht." Erstgereiht im Auswahlprozess Aufsichtsratsvorsitzender Stadtrat Philipp Gruber (ÖVP) und der Vorsitzende der Generalversammlung, Wiener Neustadts Magistratsdirektor Markus Biffl, zeigen sich zufrieden mit der Neuaufstellung: "Axel Schneeberger und Violeta Kaličanin bringen die perfekten Voraussetzungen für die Führung unserer Fachhochschule mit und passen als Team ausgezeichnet zusammen. Dass nach der Erstreihung im Auswahlprozess nun auch eine Einigung hinsichtlich einer tatsächlichen Zusammenarbeit getroffen werden konnte, ist daher umso erfreulicher."

Durch eine "Kombination aus neuen Entwicklungsimpulsen und langjähriger hausinterner Erfahrung in Verbindung mit den hervorragenden Referenzen beider Führungskräfte" wolle man "nach einer herausfordernden Zeit wieder voll durchstarten“, betonen Gruber und Biffl, die sich bei Christoph Kuen bedanken, der die Fachhochschule zuletzt gemeinsam mit Axel Schneeberger interimistisch geleitet hatte. Das neue Führungsteam Axel Schneeberger ist bereits seit 2006 in der Fachhochschule tätig, war langjähriger Leiter der Personalabteilung. Er tritt seine neue Funktion offiziell am 1. September an. „Gemeinsam mit allen Führungskräften und Mitarbeitern wollen wir als Geschäftsführungsteam den Weg unserer Hochschule konsequent fortsetzen", verspricht er: "Exzellenz in Lehre und Forschung mit dem Ziel, junge Menschen als Gestalter der Zukunft auszubilden, um so zur Stärkung der Resilienzfähigkeit des Wirtschafts- und Industriestandortes beizutragen. Unsere Studienangebote, unsere Forschungsprojekte, unsere Studierenden, unsere Absolventen und unsere Mitarbeiter an den Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg und Tulln sind Ausdruck dieses klaren Kurses. Unsere Vorreiterrolle im Hochschulsektor macht uns zu einem stabilen und verlässlichen Netzwerkpartner für Unternehmen in herausfordernden Zeiten.“