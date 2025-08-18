Mehr Zugverbindungen für die Ostregion ab September

Pünktlich zum Schulstart soll sie öfter fahren, die Bahn. Davon profitieren sollen aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler, heißt es in der Aussendung des VOR (Verkehrsverbund Ost-Region). Verbessert werden soll nämlich vor allem der Nacht- und Frühverkehr. Im Fokus stünden Taktverdichtungen, neue Früh- und Nachtverbindungen sowie die Umsetzung konkreter Wünsche aus den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Konkret sehen die Neuerungen folgendermaßen aus:

Auf der Pottendorfer Linie (S60) wird es werktags zwei zusätzliche Frühzüge geben. Um 04:41 und um 05:41 Uhr. Das soll einen durchgängigen Halbstundentakt von Wien Hauptbahnhof nach Wiener Neustadt gewährleisten, wird berichtet.

Auf der S50 (Innere Westbahn zwischen Wien Westbahnhof und Eichgraben-Altlengbach) wird es zwei zusätzliche Züge am Abend geben. Die Abfahrt am Wiener Westbahnhof ist jeweils um 22:26 und 22:56 Uhr. Bis 13. Dezember muss ab Rekawinkel aber aufgrund einer Baustelle noch auf den Schienenersatzverkehr umgestiegen werden.

Eine neue Nacht- sowie Frühverbindung gibt es nach Hollabrunn und zurück auf der S3. Nachts fährt der neue Zug um 02:01 Uhr von Wien nach Hollabrunn. In der Früh geht es bereits um 04:04 Uhr von Hollabrunn wieder nach Wien. Beide Züge verkehren täglich.

Die neuen Nachtzüge nach und von Amstetten –CJX5 – hingegen fahren nur an Wochenenden sowie an Feiertagen. Abfahrt am Wiener Westbahnhof ist um 01:48 Uhr. Von Amstetten fährt der Zug um 00:10 Uhr nun bis zum Westbahnhof.

Neue Verbindungen auf der Ostbahn

Neue Verbindungen gibt es auch auf der Ostbahn. Bei den REX63/64 (Wien – Neusiedl am See – Eisenstadt/Pamhagen) gibt es an Wochenenden und Feiertagen einen neuen Frühzug. Er fährt um 04:32 Uhr ab Neusiedl am See in Richtung Bruck an der Leitha.

Baustellenbedingt erst ab Oktober wird es die zwei Frühverbindungen des REX6 von Wien nach Bratislava-Petržalka geben. Sie sollen täglich um 03:40 Uhr sowie werktags um 06:15 Uhr ab Wien Hauptbahnhof abfahren.