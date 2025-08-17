Genau zwei Wochen sind es noch, bis die Züge auf der Wiener Stammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf ab 1. September wieder verkehren. Eine vergleichsweise kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass die Bauarbeiten bereits seit 28. Juni laufen.

Und dennoch haben sich die ÖBB nun dazu entschieden, den Schienenersatzverkehr ab morgen, 18. August, zu verdichten.

Zurück aus dem Urlaub

Der Grund: Auf Basis der Analyse der Fahrgastzahlen sei in der zweiten Augusthälfte aufgrund zahlreicher Urlaubsrückkehrer mit mehr Passagieren zu rechnen, berichten die ÖBB in einer Aussendung.

Die Direktbusse (gelbe Linie) werden ab morgen deshalb in der Hauptverkehrszeit im 4- statt im 5-Minuten-Takt verkehren. Außerdem fahren die Busse eine Stunde länger, bis 21 Uhr.

Auf der blauen Linie, also jener, die bei allen S-Bahn-Stationen hält, wird es ab heute zusätzliche kurzgeführte Busse geben. Sie fahren in der Hauptverkehrszeit von Praterstern über Traisengasse bis Handelskai.