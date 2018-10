Führerlos unterwegs: Autonomer Bus in Wiener Neustadt getestet

Am Mittwoch stellte sich der „Digibus“, der im Sommer 2019 in Wiener Neustadt im Einsatz sein wird, erstmals am Hauptplatz vor. Bis 13 Uhr konnten jeweils bis zu sechs Interessierte in dem autonomen Fahrzeug Platz nehmen. Der Einsatz ist Teil eines Forschungsprojekts des Instituts Salzburg Research zum automatisierten Fahren im öffentlichen Personennahverkehr. Bereits 2017 war ein „Digibus“ in Koppel (Sbg.) unterwegs.