Frischer Wind für Melker Innenstadt

In Melk gibt es derzeit einige Leerstände, dagegen will aber die Stadt mit diversen Offensiven vorgehen, sagt Wirtschaftsstadträtin Ute Reisinger: „Mit der Schaubrennerei ist uns hier ein erster Schritt gelungen, einen Gewölbekeller und ein Start-up zusammenzuführen. Bei einem weiteren Objekt überlegen wir neue Konzepte wie zum Beispiel Pop-up-Stores.“ Bei sämtlichen leer stehenden Objekten in der Innenstadt gebe es derzeit Gespräche, diese wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen – in den nächsten Monaten könnten noch weitere Neuheiten die Melker und die Touristen in die Innenstadt ziehen.