Frisch gepflanzte Bäume umgesägt: Bürgermeisterin setzt Prämie aus

Erst vor kurzem waren in Schwechat in der Grünspange Gladbeckstraße und im Rathauspark zwei junge Bäume gesetzt worden, um das Stadtbild zu verschönern. Doch die Freude währte nicht lang. Unbekannte Vandalen sägten die Bäume wieder um. Derzeit fehlt von den Tätern jede Spur.

Daher haben Bürgermeisterin Karin Baier und Stadtrat Marco Luksch (beide SPÖ) nicht nur Anzeige erstattet, sondern greifen auch selbst in die Taschen, um eventuell den Vandalen auf die Schliche zu kommen.

Beobachtungen können per Mail an k.baier@schwechat.gv.at oder m.luksch@schwechat.gv.at gemeldet werden.

Außerdem ersucht man die Bevölkerung generell um erhöhte Achtsamkeit und darum, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. "Jeder Vandalismus wird ausnahmslos polizeilich verfolgt", betont Stadtrat Luksch. Eine bessere Beleuchtung im Rathauspark soll die Sicherheit zusätzlich erhöhen.

Teurer Vandalenakt

Vandalenakte wie diese seien nicht nur Grund für Unmut in der Bevölkerung und bei der Stadtvertretung, sondern auch eine nicht unerhebliche Belastung für das Stadtbudget, geben Baier und Luksch zu bedenken: "Die öffentlichen Parks kommen allen Schwechatern zugute und sorgen für Wohlbefinden in unserer Stadt. Solche Aktivitäten haben keinen Platz in Schwechat."