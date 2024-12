Freude in NÖ über perfekte Skiweltcup-Show bei Damenrennen am Semmering

Strahlender Sonnenschein, eine perfekt präparierte Piste und rund 13.000 Zuseher sorgten für ein Wintersportfest. Die beiden Audi FIS Weltcup-Skirennen der Damen am Semmering seien sportlich und touristisch beste Werbung für die Wintersportmöglichkeiten im Osten Österreichs gewesen, bilanzierte das Organisationsteam und die Politik am Sonntag.

"Mit den heurigen Weltcup-Rennen am Semmering hat Niederösterreich die ganze Wintersportwelt verzaubert. Die Investitionen des Landes in die neue Rennstrecke am Zauberberg haben sich bezahlt gemacht. Sie sind die Grundlage, dass der Weltcup auch in den kommenden Jahren weiter bei uns in Niederösterreich ausgetragen werden kann“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Auch das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sei Gold wert gewesen. Nur mit ihrer Hilfe könne sich NÖ am Semmering von seiner schönsten Seite präsentieren.

Werbewert

Experten bescheinigten den Weltcup-Rennen am Semmering einen Werbewert von zwei Millionen Euro, hob Mikl-Leitner auch den wirtschaftlichen Wert hervor. In Wirklichkeit seien die wunderschönen Bilder, die dieses Wochenende um die Welt gegangen aber unbezahlbar. Besonders den Gästen aus der Ostregion zeige man: "Euer Wintersport-Glück liegt so nah! Auch wenn wir nicht die höchsten Berge haben, bieten wir in Niederösterreich ein mindestens genauso schönes Bergerlebnis wie die westlichen Bundesländer“, so die Landeshauptfrau. Sie zeigte sich auch von den Leistungen von Katharina Liensberger (3. Platz) und der Niederösterreicherin Katharina Huber (10. Platz) besonders angetan.