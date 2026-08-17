Frequency 2026: Sonderzüge, Shuttlebusse und wichtige Regeln

Wenn von 18. bis 22. August das Frequency Festival in St. Pölten über die Bühne geht, werden wieder Zehntausende Musikfans erwartet. Damit die An- und Abreise möglichst reibungslos funktioniert, gibt es auch heuer Sonderzüge, Shuttlebusse und zusätzliche Parkmöglichkeiten. Gleichzeitig gelten rund um das Festivalgelände einige wichtige Regeln.

Sonderzug bringt Besucher nach Konzertende nach Wien Wer nach dem Festival mit dem Zug zurück nach Wien fahren möchte, kann täglich nach Konzertende einen ÖBB-Sonderzug nach Wien Meidling nutzen. Dafür ist allerdings ein eigenes Ticket notwendig. Das „Sonderzug Frequency 2026“-Ticket kostet 16 Euro zum Vollpreis, ermäßigt sind es 8 Euro. Die Ermäßigung gilt unter anderem mit VORTEILScard, Klimaticket oder Top-Jugendticket. Das Sonderzug-Ticket gilt nur für eine einmalige Fahrt. Normale ÖBB-Tickets werden im Sonderzug nicht akzeptiert. Das gilt ausdrücklich auch für das Klimaticket und das Top-Jugendticket. Das Sonderzug-Ticket ist ab sofort über den ÖBB-Ticketshop sowie über die üblichen Vertriebskanäle erhältlich.

Mit dem Shuttle vom Bahnhof zum Festivalgelände Wer mit dem Zug nach St. Pölten anreist, kann vom Bahnhof aus die Frequency-Shuttlebusse nutzen. Die Shuttlebusse fahren auf zwei getrennten Routen: eine führt zum Green Camping, die andere zum Haupteingang des Festivals. Das Shuttle-Ticket kostet 10 Euro und ermöglicht unlimitierte Fahrten zwischen dem Bahnhof und dem Festivalgelände. Zusätzlich können auch die öffentlichen Buslinien genutzt werden. Von der Haltestelle „Kelsengasse“ sind es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang des Festivalgeländes.

Die Shuttle-Zeiten im Überblick 18. August: 12 bis 23 Uhr

12 bis 23 Uhr 19. August: 9 bis 23 Uhr

9 bis 23 Uhr 20. bis 22. August: 8 bis 2 Uhr

8 bis 2 Uhr 23. August: 6 bis 12 Uhr

Diese Dinge dürfen nicht mit aufs Festival Damit es am Gelände keine Probleme gibt, sollten Besucher bereits beim Packen darauf achten, was sie mitnehmen. Zu den ausdrücklich nicht erlaubten Gegenständen zählen unter anderem: Camping- und Gaskocher

große Musikboxen

Trockeneis

Glas

Drogen

Sperrmüll und sperrige Gegenstände wie Couches, Bierbänke oder Kühlschränke

Auch Pavillons sind beim Camping, Zelthotel und Glamping nicht erlaubt. Die vollständigen Bestimmungen finden Besucher in der Hausordnung beziehungsweise in den FAQs des Festivals.

Polizei hinter der Space Stage, Flugbeschränkungszone Für Sicherheit am Festivalgelände ist ebenfalls gesorgt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich die Polizeiinspektion Spratzern direkt hinter der Space Stage befindet. Wer während des Festivals Hilfe benötigt oder die Polizei kontaktieren muss, soll damit einen leicht auffindbaren Anlaufpunkt direkt am Gelände haben.