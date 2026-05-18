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Baden/Mödling

Freiwillig im Einsatz: Das "soziale Jahr" im Krankenhaus

Im Landesklinikum Baden-Mödling können junge Menschen erste Erfahrungen im Gesundheitswesen sammeln – als Zivildiener oder durch ein "Freiwilliges Soziales Jahr".
Stefan Jedlicka
18.05.2026, 15:43

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Fünf Zivildiener hinter einem Krankenhausbett

Das Landesklinikum Baden-Mödling bietet jungen Menschen mehrere Möglichkeiten, erste Erfahrungen im Gesundheitswesen zu sammeln. Nicht nur im Rahmen des klassischen Zivildiensts, sondern auch durch ein "Freiwilliges Soziales Jahr" (FSJ).

Zivildiener seien "ein wichtiger Bestandteil des Klinikalltags", wird betont. Im Klinikum Baden-Mödling übernehmen sie den Transport von Patientinnen und Patienten und tragen "wesentlich dazu bei, reibungslose Abläufe im Krankenhaus sicherzustellen".

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Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind hingegen unterstützend tätig. Zu ihren Aufgaben zählen die Vorbereitung von Zimmern für Neuaufnahmen, die Alltagskommunikation mit Patienten sowie Botengänge und organisatorische Tätigkeiten wie das Auffüllen von Materialien. 

Einblicke in OP und Notaufnahme

Nach Absprache können die Freiwilligen zudem bei Visiten mitgehen und Einblicke in verschiedene Bereiche wie den OP oder die Notaufnahme gewinnen. Aktuell sind am Standort Baden zwei FSJ-Teilnehmer sowie neun Zivildienstleistende tätig. Am Standort Mödling mit Hinterbrühl engagieren sich drei FSJ-Teilnehmer und zehn Zivildienstleistende.

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Das Freiwillige Soziale Jahr steht jungen Menschen ab 18 Jahren zur Bildungs- und Berufsorientierung in Sozialberufen offen und dauert zehn Monate. Während dieser Zeit sind die Teilnehmenden voll versichert, erhalten Verpflegung an der Einsatzstelle sowie Familienbeihilfe, Taschengeld und Fahrtkostenersatz. 

Ergänzend zur praktischen Tätigkeit besuchen sie Seminarblöcke und werden pädagogisch begleitet. Zudem besteht die Möglichkeit, das FSJ auf den Zivildienst anrechnen zu lassen. Die Zuteilung erfolgt über den Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste.

Baden Mödling
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