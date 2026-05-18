Stockerau: 31-Jähriger nach Betrug an Autohändler in Haft

Ein Autohändler ist Opfer eines mutmaßlichen Betrugs in sechsstelliger Höhe geworden: Er erstattete am 11. Mai Anzeige bei der Polizeiinspektion Stockerau. Im Mittelpunkt des Falls steht ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt , der als Tatverdächtiger gilt.

Laut Anzeige soll sich der Geschädigte zuvor mit dem 31-Jährigen in einem Lokal in Wien getroffen haben. Der Verdächtige soll dabei als Zwischenhändler für den Ankauf eines Fahrzeugs in Belgien aufgetreten sein. Nachdem der Autohändler dem Mann den gesamten vereinbarten Betrag – inklusive Importgebühr – überwiesen hatte, soll der Beschuldigte das Lokal verlassen haben, ohne das Geld wie abgesprochen an den belgischen Autohändler weiterzuleiten. Stattdessen soll der Betrag auf ein deutsches Bankkonto transferiert worden sein.

Geld gesichert, Verdächtiger in Haft

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Stockerau führten rasch zum Erfolg: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien konnte die Transaktion von der zuständigen Bank blockiert und das Geld retourniert sowie sichergestellt werden.