Telefonbetrug in Klagenfurt: 75-Jährige um sechsstelligen Betrag gebracht

Eine 75-jährige Klagenfurt erin ist am Sonntag Opfer eines schweren Telefonbetrugs geworden: Von zu Mittag bis nach 21 Uhr wurde sie mehrfach von einem unbekannten Täter telefonisch kontaktiert, der sich als Bankberater ausgab.

In diesen Telefonaten hat er vorgegeben, dass ihr Bankkonto gehackt worden sei. Unter diesem Vorwand brachte der Betrüger die 75-Jährige dazu, insgesamt sieben Transaktionen im Onlinebanking freizugeben. Der dabei entstandene Gesamtschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Betrug durch Verwandtengespräch aufgedeckt

Der Schwindel flog auf, als der Unbekannte auch auf das Konto einer Verwandten zugreifen wollte, das die Klagenfurterin vorübergehend verwaltet. Durch ein Telefonat mit dieser Verwandten wurde der Betrug erkannt. Die Frau erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen nach dem unbekannten Täter laufen.