Freispruch für "Bullen von Tölz"

Der erfahrene Polizist hatte Zweifel an der Geschichte der 15-Jährigen: Das Mädchen gab an, am Neujahrstag im Bezirk Mistelbach vergewaltigt worden zu sein. Doch das Opfer erzählte völlig ruhig von dem Erlebten, am Tatort fanden sich keine Spuren. Das ist die eine Seite einer tragischen Geschichte - und dafür entschuldigt sich der Kriminaldienstleiter am Landesgericht Korneuburg auch. Vor Gericht steht er aber, weil er über Einvernahmen keine offiziellen Aufzeichnungen führte, keinen Tatort-Bericht anfertigte und den eigentlichen Leiter des Ermittlungsverfahren, den Staatsanwalt, erst informierte, als die Sache geklärt war.