Frau soll Killer angeheuert haben

Zwei Niederösterreicher wurden im Oktober in der Türkei erschossen. Ihre Leichen wurden in einem Feld bei Aksehir in der Provinz Konya gefunden. Nun dürfte der Fall geklärt sein: Die Ehefrau von Ramazan Kaplan soll zwei Bauarbeiter (33 und 36 Jahre alt) beauftragt haben, ihren Mann zu erschießen. Das zweite Opfer, der ehemalige FPÖ-Kommunalpolitiker Harald Weiß (50) aus Bad Fischau, war anscheinend zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Außenamt bestätigt Meldungen in türkischen Medien.

Die 47-jährige Ehefrau und ihre beiden mutmaßlichen Komplizen wurden in der Türkei verhaftet. Das Motiv soll Eifersucht gewesen sein – Ramazan Kaplan, der lange Jahre in Neunkirchen lebte, soll sie betrogen haben. Die dreifache Mutter dürfte daraufhin zwei Bauarbeitern 30.000 Euro als Lohn für ihre Dienste angeboten haben. Die Arbeiter waren gerade im Haus in Aksehir beschäftigt, das Kaplan renovieren ließ. Die Männer willigten ein – sie wollten mit dem Geld Schulden begleichen.

Das Trio soll den beiden Geschäftsmännern eine Falle gestellt haben. Ramazan Kaplan und Harald Weiß wollten in der Türkei ein großes Landwirtschaftsprojekt auf die Beine stellen. Kaplan war in der Region aufgewachsen und sollte die Türen dafür öffnen. Die beiden Niederösterreicher reisten Anfang Oktober in die Türkei. Am 21. Oktober fand ein Landwirt ihre Leichen.