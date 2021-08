Frau in Wiener Neudorf von Lokalbahn erfasst und schwer verletzt

Zu einem dramatischen Unfall kam es am Montagnachmittag in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling). Eine in die Haltestelle Griesfeld einfahrende Garnitur der Wiener Lokalbahn erfasste aus unbekannter Ursache eine Frau, die im Gleisbett unter dem Triebfahrzeug zu liegen kam.

Reanimation erfolgreich

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf und mehrere Rettungsfahrzeugen sowie ein Notarztteam rückten zur Unglücksstelle aus - und konnten glücklicherweise feststellen, dass die Frau nicht unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt war. Somit konnte die Schwerverletzte durch Verschieben der Zuggarnitur rasch aus ihrer Zwangslage befreit werden.