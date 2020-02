Frau in Greinsfurth getötet: Mordprozess gegen 39-Jährigen fixiert

Der Verdächtige wurde dann am 29. Juli 2019 in Haag, Bezirk Amstetten, auf einem Autobahnparkplatz festgenommen. Der Mann, der ohne fixen Aufenthalt in Österreich lebte, hatte das Handy des Mordopfers eingeschaltet. Er bestritt bisher die Vorwürfe, erklärte unter anderem, das bei ihm gefundene Handy von einem Fremden gekauft zu haben. An der Toten wurden allerdings DNA-Spuren des Verdächtigen gefunden. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Deutsche zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig. Damit liegen die Voraussetzungen für eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nicht vor.

Die Anklageschrift, in der dem Beschuldigten auch schwerer Raub angelastet wird, hatte Verteidiger Farid Rifaat beeinsprucht. Das Oberlandesgericht Wien begründete die Abweisung damit, dass die von der Polizei ermittelten Verdachtsmomente ausreichen würden, um eine Hauptverhandlung durchzuführen.