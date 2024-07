"Animal-Hoarderin" ist mit ihren 42 Hunden spurlos verschwunden

Die Frau aus Wiederfeld im Bezirk Waidhofen an der Thaya ist in einer Nacht- und Nebelaktion samt ihrer 42 Hunde spurlos verschwunden.

Gegen die Bewohnerin laufen derzeit tierschutzrechtliche Verfahren auf Grund von inkorrekter Hundehaltung. Sie sei aber nach wie vor in dem Haus in Wiederfeld gemeldet. Ihre Vermieterin sei mit den Nerven am Ende, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land, Christian Drucker: "Sie hat immer gelogen. Anfangs hieß es, sie bleibe nur für ein paar Monate und bringe ein bis zwei Hunde mit - daraus wurden ein Jahr und 42 Hunde." Die Räumlichkeiten, in denen sie wohnte, seien natürlich verwüstet und alles sei kaputt, ergänzt er.