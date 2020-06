Frau Bürgermeister steht ihren Mann

Nur 7,7 Prozent aller niederösterreichischen Bürgermeistersessel werden von Frauen besetzt. Wenngleich weibliche Amtsträger auch im Mostviertel nicht überrepräsentiert sind, so findet "Frau Bürgermeister" im dortigen Zentralraum doch eine auffällige Häufung. Denn nicht nur die Bezirkshauptstädte Amstetten und Scheibbs finden sich mit Ursula Puchebner ( SPÖ) und Christine Dünwald ( ÖVP) fest in weiblicher Hand.

Kerstin Suchan-Mayr ( SPÖ) in der Industriestadt St. Valentin, Michaela Hinterholzer ( ÖVP) in Oed/Öhling, Juliana Günther in Kematen ( ÖVP), Lisbeth Kern ( SPÖ) in Petzenkirchen, Waltraud Stöckl ( ÖVP) in St. Anton/Jessnitz, Renate Gruber ( SPÖ) in der Ötschergemeinde Gaming und Claudia Fuchsluger in Randegg ( ÖVP) gelten als erfahrene und anerkannte Politikerinnen. Ob sich aus ihrer Art der Amtsführung oder des Wahlkampfstils weibliche Strickmuster herauslesen lassen, darüber sind sich die Bürgermeisterinnen nicht ganz einig.