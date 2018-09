Frau bei Beziehungsstreit in Tulln schwer verletzt

Montagfrüh ist es in Tulln zu einem vermutlich tragischen Beziehungsstreit gekommen. Eine 25-jährige Frau wurde dabei schwerst verletzt. Ihr 28-jähriger Lebensgefährte wurde als dringend Tatverdächtiger festgenommen.

Was genau sich kurz vor 5 Uhr Früh in Tulln zugetragen hat, ist nun Gegenstand von Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Eine 25-jährige Frau wurde vermutlich durch Hieb- und Stichverletzungen schwer verletzt. Das Opfer wurde vom Roten Kreuz am Tatort erstversorgt und auf schnellstem Wege ins AKH eingeliefert.

Die Polizei führte in den frühen Morgenstunden eine Fahndung nach dem 28-jährigen Freund des Opfers durch. Im Zuge der Maßnahmen konnte er auch festgenommen werden. Die Tatort- und die Mordgruppe des nö. Landeskriminalamtes haben die Erhebungen übernommen. Ermittelt wird derzeit wegen versuchten Mordes. Der Verdächtige soll am Vormittag einvernommen werden.