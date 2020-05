Französische Investoren übernehmen Traditionsbetrieb

Nicht überall in der Region sieht es rosig aus. Im touristischen Kern- und Hoffnungsgebiet des Mostviertels, dem Ötscherland, musste im heurigen Sommer ein sattes Minus bei den Gästenächtigungen hingenommen werden. 7600 Nächtigungen oder ein Minus von 2,6 Prozent gilt es zu verdauen. Die Touristiker sind wachgerüttelt. Konzentrieren sich doch die Förderaktivitäten des Landes NÖ mit namhaften Millionenbeträgen auf dieses Gebiet.

Die Obfrau des Tourismusverbandes Mostviertel, Michaela Hinterholzer, sieht die Schaffung von qualitativ hochwertigen Touristenbetten jetzt als eine der vordringlichsten Aufgaben. „Wertschöpfung ist nur im Qualitätsbereich zu erzielen. Das zeigen uns professionell geführte Häuser in der Region“, sagt Hinterholzer. Dort wo es Zuwächse gab, etwa an der Moststraße oder in St. Pölten spiele auch der wieder angesprungene Geschäftstourismus eine große Rolle. Der Weg in der Hotellerie führe klar nur über Privatinvestoren. „Die suchen wir derzeit. Die ecoplus ist dabei voll eingebunden“, sagt die Tourismuschefin.