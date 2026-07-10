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Niederösterreich

Rettungseinsatz um abgestürzten Wanderer in Frankenfels

Bergrettung und Feuerwehr rückten zu Einsatz im Gebirge aus. Verunglückter per Taubergung gerettet.
Wolfgang Atzenhofer
10.07.2026, 10:05

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Rettungsteam des C15 holt Verletzten aus steilem Gebiet.

Zu einem schwer verletzten Wanderer wurden die Rettungskräfte am Donnerstagabend ins Gemeindegebiet von Frankenfels im Bezirk St. Pölten/Land gerufen. Es galt, einen abgestürzten Wanderer im Bereich Falkensteinmauer zu retten.

Bergrettung und Feuerwehr 

Die Bergrettung Kirchberg/Pielach und die Feuerwehr Frankenfels rückten zum Unglücksort aus. Die Bergretter übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten Patienten und führten den Abtransport aus dem Steilgelände durch. 

Bergretter bei der Erstversorgung.

Bergretter bei der Erstversorgung.


In weiterer Folge wurde das Team der ÖAMTC Christophorus Flugrettung C15 bei der weiteren Versorgung unterstützt.

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Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels wurde der Patient weiter zu einer kleinen Lichtung transportiert, von der aus eine Taubergung mittels Hubschrauber möglich war, berichtete die Bergrettung. Der Verunglückte wurde dann ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Im Einsatz standen die Bergrettung Kirchberg/Pielach, der Christophorus 15, die Alpinpolizei Lilienfeld sowie die Polizei Kirchberg/Pielach
 

Bergrettung
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