Rettungseinsatz um abgestürzten Wanderer in Frankenfels

Zu einem schwer verletzten Wanderer wurden die Rettungskräfte am Donnerstagabend ins Gemeindegebiet von Frankenfels im Bezirk St. Pölten/Land gerufen. Es galt, einen abgestürzten Wanderer im Bereich Falkensteinmauer zu retten.

Bergrettung und Feuerwehr

Die Bergrettung Kirchberg/Pielach und die Feuerwehr Frankenfels rückten zum Unglücksort aus. Die Bergretter übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten Patienten und führten den Abtransport aus dem Steilgelände durch.