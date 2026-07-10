Rettungseinsatz um abgestürzten Wanderer in Frankenfels
Zu einem schwer verletzten Wanderer wurden die Rettungskräfte am Donnerstagabend ins Gemeindegebiet von Frankenfels im Bezirk St. Pölten/Land gerufen. Es galt, einen abgestürzten Wanderer im Bereich Falkensteinmauer zu retten.
Bergrettung und Feuerwehr
Die Bergrettung Kirchberg/Pielach und die Feuerwehr Frankenfels rückten zum Unglücksort aus. Die Bergretter übernahmen die Erstversorgung des schwer verletzten Patienten und führten den Abtransport aus dem Steilgelände durch.
In weiterer Folge wurde das Team der ÖAMTC Christophorus Flugrettung C15 bei der weiteren Versorgung unterstützt.
Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Frankenfels wurde der Patient weiter zu einer kleinen Lichtung transportiert, von der aus eine Taubergung mittels Hubschrauber möglich war, berichtete die Bergrettung. Der Verunglückte wurde dann ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
Im Einsatz standen die Bergrettung Kirchberg/Pielach, der Christophorus 15, die Alpinpolizei Lilienfeld sowie die Polizei Kirchberg/Pielach.
Kommentare