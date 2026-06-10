Trotz Rekordminus „alles beim Alten“: Opposition zieht Negativbilanz

Mit einem Rekordminus bei der Gemeinderatswahl Anfang des Jahres ist die Zeit der SPÖ-Alleinregierung in St. Pölten zu Ende gegangen. Eigentlich. Denn rund 100 Tage nach dem Start der rot-grünen Koalition vermissen mehrere Oppositionsparteien in der Landeshauptstadt weiterhin vor allem eines: Veränderung. Trotz des historischen Stimmenverlusts der SPÖ ist in den Augen von FPÖ, ÖVP und NEOS kein grundlegender Kurswechsel in der Stadtpolitik zu erkennen.

FPÖ-Gemeinderat Martin Antauer und Landesparteisekretär Alexander Murlasits zogen am Mittwochvormittag eine negative Zwischenbilanz. Die bisherige Zusammenarbeit von SPÖ und Grünen sei eine „politische Geisterfahrt“, so Murlasits. Die FPÖ hätte eine „echte Kurskorrektur“ beabsichtigt und bei der Wahl ein deutliches Plus erzielt. Mit den Grünen habe die SPÖ stattdessen den „billigsten Partner“ an Land gezogen, der „Mut zur Veränderung“ habe gefehlt.

„Rote Übermacht“

Landesrat Antauer ortet ein „Weiter wie bisher“. Die SPÖ habe nichts aus ihrer Niederlage gelernt. Antauer sprach zudem von einem „deutlichen Linksruck“, den die Stadt erlebe. Die Grünen würden in der „roten Übermacht“ völlig untergehen. Als besonders deutliches Zeichen dafür nannte Antauer die aktuelle Debatte um beschlossene Baumfällungen in der Heidenheimer Straße. Dem SPÖ-Vizebürgermeister Michael Kögl warf der Landesrat indes „fehlende Handschlagqualitäten“ vor. Darüber hinaus wurde unter anderem die Wiedereinführung eines Live-Streams bei Gemeinderatssitzungen gefordert und die gestiegenen Schulden der Stadt kritisiert.

Auch VP-Klubobmann Alexander Thallmeier vermisst Verbesserungen für die Bevölkerung. „Außer Spesen nichts gewesen“, lautete sein Fazit in einer jüngsten Presseaussendung. Gemeint sind die Ernennung von Walter Heimerl-Lesnik (Grüne) zum ständigen Vertreter des Bürgermeisters sowie die damit verbundenen zusätzlichen Personalkosten.