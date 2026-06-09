St. Pöltens Wall of Fame für das Handwerk

Die gemeinsame Initiative „FAME“ von WKNÖ und AK Niederösterreich macht Spitzenleistungen in der Lehre sichtbar und soll noch mehr junge Menschen für die duale Ausbildung begeistern. Zuletzt holten die jungen Fachkräfte 19 Gold-, 16 Silber- und 16 Bronzemedaillen bei WorldSkills und EuroSkills. „Hinter jeder dieser Medaillen steht großer persönlicher Einsatz. Mit den Handabdrücken am Rathausplatz setzen wir ein sichtbares Zeichen der Anerkennung“, sagen WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und AK NÖ-Präsident Markus Wieser.

Neu verewigt wurden die Handabdrücke von Fliesenlegerin Sara Sinhuber (Fliesen und Öfen Reiter, Gföhl) und Lukas Miedler (HABAU, Horn), die bei den EuroSkills 2025 im dänischen Herning die Goldmedaille holten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tanja Wagner Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Jürgen Grill, HABAU, Lukas Miedler, Europameister Betonbau, HABAU, Sara Sinhuber, Europameisterin im Fliesenlegen, Fliesen und Öfen Reiter, Richard Reiter, Markus Wieser, Präsident der AK NÖ, und Matthias Stadler, Bürgermeister St. Pölten.

„Im Nachhinein gesehen war es einfach eine magische Zeit mit dem ganzen Team Austria, die für immer in Erinnerung bleiben wird“, erzählt Sara Sinhuber. Beruflich habe der Erfolg vor allem Anerkennung gebracht: „Es ist eine schöne Wertschätzung, wenn Kundinnen und Kunden den Wunsch haben, dass ich ihre Baustelle ausführe.“ „Die EuroSkills, das war eine richtig tolle Zeit mit dem Team Austria und eine wertvolle Erfahrung für mich“, erinnert sich Betonbauer Lukas Miedler. „Meine Firma ermöglicht mir viel – von Kursen über Weiterbildungen bis hin zu dem Vertrauen, das sie in mich setzt.“ Seit den Europameisterschaften hat Miedler seine berufliche Entwicklung vorangetrieben und im Jänner den Vorarbeiterkurs absolviert.