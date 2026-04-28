3 Wochen USA: Lehrlinge sammeln Erfahrung

Von Gernot Heigl Auf große Reise gehen zwei Koch- beziehungsweise Kellnerlehrlinge vom Hotel Larimar in Stegersbach. Drei Wochen lang können sie an der Miami University in Oxford (Ohio) nicht nur ihre Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch internationale Erfahrungen im Bereich der Gastronomie sammeln.

Für Laura Jost (18) aus Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) ist es die erste Überseereise, begleitet wird sie von Vorzugsschülerin Sarah Buchegger (19) aus Schreibersdorf (Bezirk Oberwart). Beide lernen den Beruf der Gastronomiefachfrau und besuchen die Berufsschule in Eisenstadt. Von dort aus wird dieser USA-Trip organisiert. „Wir wurden wegen unserer guten Leistungen ausgewählt“, freuen sich die beiden Mädchen. Der Lehrherr unterstützt „Für mich war sofort klar, dass ich die Kosten übernehme und meine Lehrlinge nach Amerika schicke“, so Larimar-Chef Johann Haberl. „Dort können sie die Lebens- und Arbeitsweise eines anderen Landes kennenlernen und internationale Erfahrungen sammeln. Ein einzigartiger Mehrwert in der Ausbildung, der schlussendlich auch uns als Hotelbetrieb zugutekommt.“

An der Universität können sich die Lehrlinge mit amerikanischen Kollegen austauschen und im Rahmen eines sogenannten „Job Shadowing“ ausgewählte Betriebe besuchen. „Ich bin gespannt, wie die Gastronomie in den USA funktioniert“, zeigt sich Sarah Buchegger (4. Lehrjahr) neugierig. „Vor Ort erleben zu können, welche Ausbildungsunterschiede es zu Österreich gibt, ist schon spannend“, ergänzt Laura Jost (3. Lehrjahr). Mit Stolz als Team Auf dem Programm stehen auch kulturelle Veranstaltungen und einige Exkursionen. „In unseren Klassen sind viele neidisch, weil wir mitfliegen dürfen. Das ist für uns beide natürlich schon eine große Auszeichnung“, sind die Mädchen stolz. Teilnehmer an diesem USA-Auslandsprogramm mit Start am 21. Juni sind auch noch einige burgenländische Schüler aus anderen Berufsgruppen.