Burgenland hat den Tourismus-Rekord aus dem Vorjahr gebrochen

Von Johanna Worel Das Jahr 2025 markierte für den Burgenland Tourismus einen Meilenstein: Erstmals verzeichnete das Burgenland 3.379.461 Nächtigungen in einem Jahr – und brach damit den erst letztjährigen Rekord um ein Plus von insgesamt 92.022 Nächtigungen. Nicht nur die Übernachtungen, auch die Ankünfte verzeichneten einen Zuwachs. Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) freut sich naturgemäß über das Ergebnis: „2025 war ein Jahr, in dem wir Tourismusgeschichte geschrieben haben.“

Auch der Geschäftsführer von Burgenland Tourismus Didi Tunkel ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Er ist sich sicher, dass diese positiven Entwicklungen ein direktes Ergebnis der „Always-on Strategie“ des Tourismusverbands sind. Winterzeit wird belebt Vor allem der Dezember vergangenen Jahres trug zu dem starken Jahresergebnis bei. Mit über 160.000 Nächtigungen wurde ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Dezember 2024 erreicht. Impulse dafür setzten unter anderem das „Winterwunder Mörbisch“ sowie landesweite Advent-Veranstaltungen mit insgesamt rund 180.000 Besucherinnen und Besuchern.