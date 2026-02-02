Burgenland hat den Tourismus-Rekord aus dem Vorjahr gebrochen
Von Johanna Worel
Das Jahr 2025 markierte für den Burgenland Tourismus einen Meilenstein: Erstmals verzeichnete das Burgenland 3.379.461 Nächtigungen in einem Jahr – und brach damit den erst letztjährigen Rekord um ein Plus von insgesamt 92.022 Nächtigungen. Nicht nur die Übernachtungen, auch die Ankünfte verzeichneten einen Zuwachs.
Landeshauptmann und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) freut sich naturgemäß über das Ergebnis: „2025 war ein Jahr, in dem wir Tourismusgeschichte geschrieben haben.“
Auch der Geschäftsführer von Burgenland Tourismus Didi Tunkel ist mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Er ist sich sicher, dass diese positiven Entwicklungen ein direktes Ergebnis der „Always-on Strategie“ des Tourismusverbands sind.
Winterzeit wird belebt
Vor allem der Dezember vergangenen Jahres trug zu dem starken Jahresergebnis bei. Mit über 160.000 Nächtigungen wurde ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Dezember 2024 erreicht. Impulse dafür setzten unter anderem das „Winterwunder Mörbisch“ sowie landesweite Advent-Veranstaltungen mit insgesamt rund 180.000 Besucherinnen und Besuchern.
Laut einer Befragung und Bewegungsanalyse des Landes nächtigten rund 90 Prozent der übernachtenden Winterwunder-Mörbisch-Gäste in den Orten Mörbisch, Rust und in Eisenstadt. Entsprechend verzeichneten diese Gemeinden im Dezember deutliche Nächtigungszuwächse. „Damit bestätigen die winterlichen Veranstaltungsformate ihre Rolle als gezielter Impuls zur Belebung der Regionen“, heißt es vonseiten des Landes.
(Inter)National
Österreicherinnen und Österreicher stellten weiterhin den Großteil der Nächtigungen im Burgenland. Besonders viele Gäste kamen aus Niederösterreich (713.276) und Wien (654.915), gefolgt von der Steiermark (402.707).
Unter den internationalen Gästen blieb, wie im Vorjahr, Deutschland mit 419.452 Nächtigungen auf der Nummer eins. Zusätzlich verzeichneten die Nächtigungen der Urlauberinnen und Urlauber aus Ungarn und der Slowakei Zuwächse im Vergleich zu 2024.
Besonders erfreulich war für das Land vor allem der Vergleich zu den anderen Bundesländern.
„Das Burgenland verzeichnete 2025 mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent das zweitstärkste Nächtigungsplus aller Bundesländer. Das zeigt, wie dynamisch sich unser Tourismus entwickelt und wie gut unsere Angebote bei den Gästen ankommen“, so der SPÖ-Tourismussprecher Gerhard Hutter.
