Trauer in St. Pölten: Einstiger Vizebürgermeister verstorben

Am 8. Juni ist der langjährige Lokalpolitiker und ehemalige Vizebürgermeister von St. Pölten Hans Kocevar im Alter von 84 Jahren verstorben. Beruflich war der gelernte Maschinenschlosser und Dreher unter anderem als Sekretär beim Österreichischen Gewerkschaftsbund tätig. Später wurde er erst Filialleiter, dann Direktor sowie Mitglied der Geschäftsführung eines Reisebüros.

Politisch engagierte sich Kocevar ab den 1970er-Jahren in St. Pölten, zunächst im Gemeinderat, ab 1985 im Stadtsenat. Er hatte unter anderem den Vorsitz des Personalausschusses, des Finanzausschusses sowie des Krankenhaus-Ausschusses inne und war in dieser Rolle aktiv an den Verhandlungen zur Krankenhausübergabe an das Land beteiligt. Von 2000 bis 2005 war der Lokalpolitiker 1. Vizebürgermeister der Landeshauptstadt. Für seine Arbeit erhielt er vom Land Niederösterreich das Goldene Ehrenzeichen. Zudem wurde ihm der Ehrenring der Landeshauptstadt verliehen.

"Bedeutende Persönlichkeit der Stadtpolitik"

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) nahm in einem Presseschreiben ebenfalls von seinem ersten Vizebürgermeister Abschied. Er habe den Weg der Stadt wesentlich mitgestaltet und etwa den Neubau des heutigen Universitätsklinikums eingeleitet. "Als bedeutende Persönlichkeit der Stadtpolitik, die sich stets für die prosperierende Zukunft St. Pöltens und seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt hat, wird uns Hans Kocevar stets in Erinnerung bleiben", so Stadler.