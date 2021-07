FPÖ fürchtet nach Startschuss für Stupa Moschee-Neubauten auf grüner Wiese

"Zweifelhafte juristische Spitzfindigkeiten", wittert der FPÖ-NÖ-Klubobmann Gottfried Waldhäusl hinter der Genehmigung für den 33 Meter hohen buddhistischen Stupa-Bau in Grafenwörth, Bezirk Tulln. Nun fürchtet er, dass – diesem Beispiel folgend – gleich reihenweise Moscheen im Grünland entstehen. "Unsere Landschaft ist geprägt von Kirchen, Schlössern und Kapellen, so muss es auch bleiben", wettert Waldhäusl.

Seine Partei unterstützt, wie berichtet, die Initiative "Rettet den Wagram", die sich gegen den Bau stemmt.

Für Waldhäusl ist der eigentliche Skandal das Gutachten, dessen Auslegung seiner Meinung nach "ein monumentales Sakrales Bauwerk einer Kapelle gleichsetzt".

Eine Voraussetzung für die Genehmigung ist, dass religiöse Bauten, aber auch Gebäude wie Aussichtswarten, im Grünland ohne Umwidmung erlaubt sind. Die Kritiker des Stupa-Projektes krallen sich an der Größe des Bauwerkes fest. Die ist aber im Gesetz nicht geregelt. Würde man die Höhe begrenzen, wäre beispielsweise der Bau von Aussichtstürmen wohl nicht mehr möglich.

Ob der Abt des Stiftes Heiligenkreuz, Maximilian Heim, ein Herzensprojekt ohne das Gesetz in derzeitiger Form hätte verwirklichen können? Gemeint ist der Bau der Klementikapelle am idyllischen Ingeringsee in der Steiermark. Dort war ein Ahornbaum während eines Stiftsfestes umgestürzt.