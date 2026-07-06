Feuerwehreinsatz: Aus Flurbrand drohte Waldbrand zu werden

Die Kameraden der FF Pulkau (Bezirk Hollabrunn) wurden Samstagnachmittag zu einem Flurbrand gerufen. „Beim Eintreffen zeigte sich, dass sich der ursprünglich bereits gelöschte Feldbrand auf den angrenzenden Wald sowie einen Holzstoß ausgebreitet hatte“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Der Vegetationsbrand in der Katastralgemeinde Theras (Bezirk Horn) hatte sich aufgrund des starken Windes rasch auf ein angrenzendes Waldstück sowie einen Holzstoß ausgebreitet. Drei Kameraden der Pulkauer Wehr standen unter Atemschutz im Einsatz und unterstützten die Löscharbeiten am brennenden Holzstoß. Wärmebildkamera und Feuerpatschen im Einsatz Mithilfe von Wärmebildkamera, Feuerpatschen und weiteren Löschmitteln konzentrierten sich die Feuerwehren auf die zahlreichen Glutnester. Die immer wieder auffrischenden Windstöße erschwerten die Löscharbeiten jedoch erheblich und führten zu einem erhöhten Gefahrenpotenzial.

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Die exponierte Lage der Einsatzstelle stellte die Einsatzkräfte vor zusätzliche Herausforderungen. Das betroffene Gebiet war ausschließlich über Feldwege erreichbar, weshalb Lotsen der örtlich zuständigen Feuerwehr die anrückenden Einsatzkräfte zum Einsatzort einwiesen. Alarmstufe erhöht, Feuerwehren nachalarmiert Aufgrund der raschen Brandausbreitung erhöhte der Einsatzleiter die Alarmstufe. In weiterer Folge standen zahlreiche Feuerwehren aus den Bezirken Horn und Hollabrunn gemeinsam im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Die Feuerwehren aus Missingdorf, Weitersfeld, Pulkau, Röhrawiesen und Theras arbeiteten Hand in Hand, zusätzliche Unterstützung kam von den örtlichen Landwirten, die mit ihren Güllefässern bei den Löscharbeiten und der Wasserversorgung der Löschfahrzeuge halfen. So konnt