Flurbrand nach Mähdrescher-Feuer im Weinviertel

Zwischen Lassee und Leopoldsdorf auf Untersiebenbrunner Gemeindegebiet ( Bezirk Gänserndorf ) stand am späten Dienstagnachmittag ein Mähdrescher in Flammen. Die riesige Rauchwolke war schon von Weitem sichtbar.

Beim Dreschen geriet das landwirtschaftliche Gerät innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Das Feuer griff rasch auf das noch ungedroschene Feld über und breitete sich aufgrund der Trockenheit rasch aus.

Atemschutz trotz großer Hitze

Trotz der großen Hitze mussten die Feuerwehrkameraden mit schwerem Atemschutz vorgehen, da die Rauchentwicklung enorm war. Nur so konnten sie den Brand sicher bekämpfen.

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.