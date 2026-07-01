Flurbrand nach Mähdrescher-Feuer im Weinviertel
Zwischen Lassee und Leopoldsdorf auf Untersiebenbrunner Gemeindegebiet (Bezirk Gänserndorf) stand am späten Dienstagnachmittag ein Mähdrescher in Flammen. Die riesige Rauchwolke war schon von Weitem sichtbar.
Beim Dreschen geriet das landwirtschaftliche Gerät innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Das Feuer griff rasch auf das noch ungedroschene Feld über und breitete sich aufgrund der Trockenheit rasch aus.
Atemschutz trotz großer Hitze
Trotz der großen Hitze mussten die Feuerwehrkameraden mit schwerem Atemschutz vorgehen, da die Rauchentwicklung enorm war. Nur so konnten sie den Brand sicher bekämpfen.
Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.
Landwirte halfen, Brand einzudämmen
Wertvolle Unterstützung leisteten außerdem zwei Landwirte, die mit einem Vakuumfass und einem Grubbergerät dazu beitrugen, den Flurbrand rasch einzudämmen, heißt es im Bericht der Lasseer Feuerwehr. Insgesamt dürften rund 2 Hektar Feldfläche in Brand geraten sein.
Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Untersiebenbrunn, Obersiebenbrunn, Schönfeld, Leopoldsdorf und Lassee, das Rote Kreuz sowie die Polizei.
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