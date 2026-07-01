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Niederösterreich

Flurbrand nach Mähdrescher-Feuer im Weinviertel

Trotz Hitze rückte die Feuerwehr mit Atemschutz aus, da die Rauchentwicklung enorm war. Landwirte halfen bei der Brandeindämmung.
01.07.2026, 16:54

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Mähdrescherbrand Lassee

Zwischen Lassee und Leopoldsdorf auf Untersiebenbrunner Gemeindegebiet (Bezirk Gänserndorf) stand am späten Dienstagnachmittag ein Mähdrescher in Flammen. Die riesige Rauchwolke war schon von Weitem sichtbar.

Mähdrescherbrand: Landwirte verhinderten Ausbreitung des Feuers

Beim Dreschen geriet das landwirtschaftliche Gerät innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Das Feuer griff rasch auf das noch ungedroschene Feld über und breitete sich aufgrund der Trockenheit rasch aus.

Atemschutz trotz großer Hitze

Trotz der großen Hitze mussten die Feuerwehrkameraden mit schwerem Atemschutz vorgehen, da die Rauchentwicklung enorm war. Nur so konnten sie den Brand sicher bekämpfen. 

Durch das rasche und koordinierte Eingreifen der Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Mähdrescherbrand Lassee

Landwirte halfen, Brand einzudämmen

Wertvolle Unterstützung leisteten außerdem zwei Landwirte, die mit einem Vakuumfass und einem Grubbergerät dazu beitrugen, den Flurbrand rasch einzudämmen, heißt es im Bericht der Lasseer Feuerwehr. Insgesamt dürften rund 2 Hektar Feldfläche in Brand geraten sein. 

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Untersiebenbrunn, Obersiebenbrunn, Schönfeld, Leopoldsdorf und Lassee, das Rote Kreuz sowie die Polizei.

Gänserndorf
kurier.at, safran  | 

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