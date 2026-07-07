Flughafen Wien: Neue Regeln für Getränke, Sonnenmittel und Co.

Wer seit 3. Juli vom Flughafen Wien-Schwechat abfliegt, darf bis zu zwei Liter an Flüssigkeiten im Handgepäck mitführen. Durch die neuen CT-Scanner sollen die Kontrollen effizienter gestaltet werden. Elektronische Geräte wie Smartphones oder Laptops müssen nicht mehr ausgepackt werden. Auch Flüssigkeiten dürfen im Gepäck bleiben. Trotzdem kann es aber zu Nachkontrollen kommen. Lebensmittel, Cremen, Honig, Marmeladen oder Thermoskannen sind besonders anfällig.

Rückflug und Handgepäck

Vor allem Personen, die nur mit Handgepäck verreisen, sollten sichergehen, welche Bestimmungen beim Rückflug zu beachten sind. Nicht alle europäischen Flughäfen verfügen über die neuste CT-Technologie. Daher gilt dort weiterhin die 100 ml-Regel.

Was muss bei Transferflügen beachtet werden?

Auch bei Transferflügen muss mit abweichenden Bestimmungen gerechnet werden. „Steigen Sie an einem EU-Flughafen um, erfolgt die Kontrolle für alle weiteren Umsteigevorgänge bereits hier in Wien. Steigen Sie auf anderen Airports um, ist die Empfehlung, die Regeln zu überprüfen“, so Manfred Wimmer, Sicherheitsbeauftragter der Flughafen Wien AG.

