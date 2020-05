Flüchtlingslager am Limit

Im Lager führte die unmittelbare Umsetzung der Weisung zu hektischem Treiben: „Wir waren bis 22 Uhr beschäftigt, die Leute in andere Bundesquartiere zu verlegen. Aber wir halten uns auf Punkt und Beistrich an die vorgegebenen Zahlen“, sagte der Leiter der Betreuungsstelle, Franz Schabhüttl.



Was wäre, wenn die Maximalzahl weiter gesenkt wird, wollte man im Innenministerium nicht kommentieren. „Unser Ziel ist es, dass in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen auch wirklich nur Menschen in der Erstaufnahme untergebracht sind und nicht auch solche, die schon zum Asylverfahren zugelassen sind“, sagte Sprecher Karl-Heinz Grundböck.