Flüchtlingsdienste in Bedrängnis: Vorwürfe gegen Waldhäusl

Die Einrichtung sei aber kein Einzelfall: „Im Jugendbereich ist es am Schlimmsten. Wir haben drei Häuser betrieben, mit Jahresende schließt das letzte“, sagt Riedl. 20 Jahre lang habe man minderjährige Flüchtlinge (UMF) in NÖ betreut. Riedl übt heftige Kritik am Land Niederösterreich und die zuständige Koordinierungsstelle. Verlegungen von Jugendlichen seien kurzfristig und ohne Infos erfolgt bzw. falsche Versprechungen gemacht worden. „Leerstand, Schließungen und Fehlinformationen haben uns 960.000 Euro gekostet.“

Keine Unterbringungen der Diakonie mehr

Auch im Erwachsenenbereich sei die Lage verheerend. Zwischen Mitte 2015 und Ende 2018 habe die Diakonie 620 Unterbringungsplätze geschaffen und 520 wieder geschlossen. 100 Plätze gibt es noch in Wohnungen. Die Diakonie rechnet damit, diese im März 2019 auflassen zu müssen. „Dann gibt es keine Unterbringungen der Diakonie für Flüchtlinge in Niederösterreich mehr“, formuliert es Riedl drastisch. Und: „Das alles hat 1,13 Millionen Euro an Kosten verursacht.“ Mit Jahresende werden von 60 Mitarbeitern nur noch fünf beschäftigt sein.

„Das ist nichts, was man so einfach wegsteckt, auch als größere Organisation“, sagt Riedl zur Situation des Diakonie Flüchtlingsdienstes. Das Land dränge Träger an den Rand der Existenz.

Ausgehungert

Generell, so ist Riedl überzeugt, würden Organisationen wie die Diakonie vom zuständigen Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) ausgehungert, „stattdessen werden Freunde bedient“. Ein Eindruck, der auch von anderen Organisationen bestätigt wird. Gemeint sind vor allem die Einrichtungen von Herbert Eder oder seinem ehemaligen Geschäftspartner Christian Kogler, der mit dem umstrittenen Jugend-Quartier in Drasenhofen kürzlich in die Kritik geraten ist.