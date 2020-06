Flüchtlinge haben Kaserne bezogen

Montagnachmittag bezogen die ersten 30 Flüchtlinge – darunter vier Männer, ansonsten Familien – Quartier in der Klosterneuburger Magdeburgkaserne. Montagvormittag wurden die Flüchtlinge vom Innenministerium über den Umzug informiert. Im Laufe der Woche soll die Kaserne dann voll ausgelastet sein. Zwischen 100 und 150 Flüchtlinge sollen dort für sechs Monate Quartier beziehen. Per Verordnung, die von 1. Dezember 2014 bis 31. Mai 2015 gilt, wurde die Kaserne zum Notquartier umfunktioniert. Maximal 30 Tage sollen die Flüchtlinge dort bleiben, dann sollen sie in dauerhafte Quartiere übersiedeln.