Flucht ins Eigenheim im Grünen

Wurde früher von Landflucht gesprochen, so stehe nun eine Stadtflucht bevor, berichtet der Forscher weiters. Denn die Studie habe gezeigt, je älter die Menschen werden, „desto mehr versuchen sie, sich von der Großstadt zu entfernen“. Man werde in zehn bis 20 Jahren eine Bewegung erleben, die von der Stadt aufs Land strebt, prognostiziert Heinzlmeier. Die Gründe dafür: Am Land will man die Natur genießen und fühlt sich sicherer. „Es ist dort ein gesünderes Leben möglich“, zitiert Heinzlmeier die Befragten.