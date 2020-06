Fleischlos – auch am Muttertag

Dass gerade Großmugl, ein kleiner Ort, der nicht unbedingt mit urbanem Flair punkten kann, zum Mekka der veganen Kost in Österreich wird, hat auch den Wirten anfangs überrascht. „Manche haben mich für verrückt erklärt, aber mit dem Erfolg ist die Anerkennung gekommen“, sagt Schillinger.

Und dass seine Idee von der veganen Hausmannskost ankommt, zeigt ein Besuch in Schillingers Wirtshaus: Nach wie vor kommen die alteingesessenen Kartenspieler am Vormittag, und die Menü-Esser der ortsansässigen Betriebe zu Mittag. Mittlerweile bereitet Charly Schillinger auf Wunsch auch den Mittagstisch im örtlichen Kindergarten zu. „Wir haben ein paar Mal Probe gekocht und den Kindern hat‘s geschmeckt“, sagt er. Am Wochenende kommen die Gäste „von überall her“, das Lokal ist dann „knackevoll“. Wer also dem nächsten Fleischskandal entkommen möchte: Ohne Reservierung geht beim Schillinger nichts.