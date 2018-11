Fischotter-Tötung erneut gestoppt

Zum Zeitpunkt der Aufhebung waren allerdings bereits 19 der insgesamt 40 zum Abschuss frei gegebenen Tiere erlegt worden. „Nun ist es so, dass jeder Fischotter-Abschuss ohne Ausnahmegenehmigung sowohl österreichischem als auch EU-Recht widerspricht und somit ein strafrechtlicher Tatbestand ist“, erklärt Biologin Christina Wolf-Petre vom WWF. Aus ihrer Sicht ähnelt der neue, bekämpfte Bescheid in vielerlei Hinsicht dem vorherigen, der als „krass mangelhaft“ bereits aufgehoben wurde. Deshalb hat der WWF am 18. Oktober eine gerichtliche Beschwerde dagegen eingebracht.

Der WWF appelliert weiter an das Land Niederösterreich, nicht wiederholt vorschnell Bescheide zu erstellen, die dann rechtlich nicht halten. Beim Land NÖ war am Freitag in der Angelegenheit lediglich zu erfahren, dass man das Urteil des Gerichts abwarten wolle.

„Wir verstehen die Sorgen der Teichwirte und Fischereiverbände“, betont Wolf-Petre. Gerade deshalb brauche es einen rechtskonformen Managementplan, der den Betroffenen tatsächlich weiterhilft.